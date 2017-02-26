В анексованому Криму Росія взяла в заручники мільйони людей - Порошенко

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Три роки тому мешканці Криму вийшли на марш солідарності з Україною, наступного дня російські найманці захопили півострів.

Сьогодні в Києві відбудеться марш на підтримку мешканців окупованого Криму Крим.Реалії

Президент України Петро Порошенко виступив з нагоди третьої річниці початку окупаціїРосійською Федерацією.

"Три роки тому мешканці Криму вийшли на мирний марш, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною. Наступного дня РФ вдалася до відкритої агресії і захопила півострів, взявши в заручники мільйони людей", - написав гарант на своїй сторінці в Facebook.

Президент наголосив на тому, що весь цивілізований світ визнає територіальну цілісність України та підтримує її.

"Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки. Україна зуміла на найвищому міжнародному рівні - в ООН - закріпити за Росією статус окупаційної влади, яка несе відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", - додав Порошенко.

Сьогодні в Україні відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. Як повідомляє "ЛІГАБізнесІнформ", 26 лютого в Києві відбудеться міжнародний форум "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу".

Крім того, на Алеї Небесної Сотні о 14:00 відбудеться Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями та представниками інших національностей, яки проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Криму.

Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.