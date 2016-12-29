В Адміністрації Порошенка підозрюють Коломойського у зміні власників "1+1" — джерело

Згідно джерела, Коломойський після рішення про націоналізацію "Приватбанку" почав процес переоформлення частини своїх активів на інших власників.

В АП підозрюють Коломойського у зміні власників телеканалу "1+1" http://apostrophe.com.ua/

В Адміністрації президента підозрюють, що після рішення про націоналізацію "Приватбанку" власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський міг поміняти структуру власників каналу, що і могло стати причиною ситуації із продовженням ліцензії телеканалу, повідомили член Нацради з питань телебачення та радіомовлення і в АП.

"Після націоналізації Приватбанку ми зажадали від телеканалу надати актуальну інформацію про його власників. Але керівництво "1+1" відмовилося і тепер вимагає від нас видати бланк про продовження ліцензії на руки, хоча за законом ми маємо право не видавати його до 6 січня", - сказав співрозмовник "Української правди" в Нацраді.

За словами чиновника з Адміністрації президента, минулого тижня була отримана інформація, що Коломойський після рішення про націоналізацію "Приватбанку" почав процес переоформлення частини своїх активів на інших власників.

За словами співрозмовників видання, це робиться задля уникнення ситуації, в яку потенційно можуть потрапити "Буковель" і МАУ. Так, в результаті націоналізації "Праватбанка" в держвласність, наприклад, може потрапити гірськолижний курорт Буковель і літаки МАУ, про що заявляла глава НБУ Валерія Гонтарєва.

Раніше повідомлялось, що журналісти і керівництво телеканалу "1+1" звернулися з відкритим листом до перших осіб держави з проханням вплинути на дії Нацради, яка не видає телеканалу ліцензію на аналогове мовлення. В свою чергу Нацрада повідомила, що ліцензія була продовжена ще 15 грудня строком на сім років.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "Приватбанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".