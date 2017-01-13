Ув'язнених "торнадівців" за рішенням суду можуть етапувати в інші СІЗО

Адвокат ув'язнених заявляє про те, що рішення суду суперечить нормам КПК.
Ув'язнені "торнадівці" будуть етаповані в інші установи для утримання під вартою.
"До суду надійшло повідомлення про напад на охорону Київського слідчого ізолятора", - наголошується в постанові суду.
У зв'язку з цим суд прийняв рішення про зміну 11 бійцям батальйону "Торнадо" місця утримання під вартою. Про те, куди можуть етапувати ув'язнених і чи будуть вони утримуватися разом, не повідомляється.
"Прийняття цієї постанови суперечить КПК. На засіданні не були присутні ані "торнадівці", ані їх захисники. Це 100%. Я спілкувався з захисниками. Другий момент, що підставою для постановлення стала заява про напад на співробітників Лук'янівського СІЗО. У мене питання: хто саме заявив про напад? Адже Міністерство юстиції, якому підпорядковується СІЗО, прямо заявило, що ніякого нападу не було. Хто бреше?" - прокоментував рішення суду Мосійчук.
За словами адвоката "торнадівців" Володимира Якимова, його підзахисні не хочуть міняти Лук'янівське СІЗО.
"СІЗО – це ж не готель. Невідомо, куди їх відвезуть, які там умови. Можуть призначити Чернігів або Білу Церкву. Ви уявіть, як їх взимку привозитимуть на суди. Як адвокатам до них їздити?!" - зазначив Якимов.
Він упевнений, що для зміни СІЗО немає ніяких підстав, адже конфлікт торкнувся лише "кількох співробітників установи".
Раніше повідомлялося, що в Києві було скоєно напад на охоронців Лук'янівського СІЗО.
Нагадаємо, 18 червня 2015 року військова прокуратура затримала вісьмох бійців підрозділу "Торнадо", в тому числі командира Руслана Онищенко. Бійці роти "Торнадо" звинувачувалися у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.
Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив розформувати роту "Торнадо".
Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" була створена у вересні 2014 року в структурі ГУ МВС України в Запорізькій області на базі розформованого в жовтні 2014 року добровольчого батальйону "Шахтарськ".Українська правда