Ув'язнених "торнадівців" за рішенням суду можуть етапувати в інші СІЗО

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Адвокат ув'язнених заявляє про те, що рішення суду суперечить нормам КПК.

Ув'язненим "торнадівцям" можуть змінити місце тримання під вартою gorlovka.ua

Оболонський районний суд Києва дозволив етапувати ув'язнених бійців батальйону "Торнадо" після, повідомляє " Українська правда " з посиланням на народного депутата України Ігоря Мосійчука.

Ув'язнені "торнадівці" будуть етаповані в інші установи для утримання під вартою.

"До суду надійшло повідомлення про напад на охорону Київського слідчого ізолятора", - наголошується в постанові суду.

У зв'язку з цим суд прийняв рішення про зміну 11 бійцям батальйону "Торнадо" місця утримання під вартою. Про те, куди можуть етапувати ув'язнених і чи будуть вони утримуватися разом, не повідомляється.

"Прийняття цієї постанови суперечить КПК. На засіданні не були присутні ані "торнадівці", ані їх захисники. Це 100%. Я спілкувався з захисниками. Другий момент, що підставою для постановлення стала заява про напад на співробітників Лук'янівського СІЗО. У мене питання: хто саме заявив про напад? Адже Міністерство юстиції, якому підпорядковується СІЗО, прямо заявило, що ніякого нападу не було. Хто бреше?" - прокоментував рішення суду Мосійчук.

За словами адвоката "торнадівців" Володимира Якимова, його підзахисні не хочуть міняти Лук'янівське СІЗО.

"СІЗО – це ж не готель. Невідомо, куди їх відвезуть, які там умови. Можуть призначити Чернігів або Білу Церкву. Ви уявіть, як їх взимку привозитимуть на суди. Як адвокатам до них їздити?!" - зазначив Якимов.

Він упевнений, що для зміни СІЗО немає ніяких підстав, адже конфлікт торкнувся лише "кількох співробітників установи".

Раніше повідомлялося, що в Києві було скоєно напад на охоронців Лук'янівського СІЗО.

Нагадаємо, 18 червня 2015 року військова прокуратура затримала вісьмох бійців підрозділу "Торнадо", в тому числі командира Руслана Онищенко. Бійці роти "Торнадо" звинувачувалися у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив розформувати роту "Торнадо".

Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" була створена у вересні 2014 року в структурі ГУ МВС України в Запорізькій області на базі розформованого в жовтні 2014 року добровольчого батальйону "Шахтарськ".