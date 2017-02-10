Успішна контаратака під Авдіївкою дозволила ЗСУ зайняти нові позиції – Порошенко

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Незважаючи на використання забороненого озброєння, бойовики змушені біли відступити та залишити позиціїї на підступах до окупованого Донецька.

Українські військові успішно відбили атаку бойовиків та зайняли нові позиції Facebook/Міністерство оборони України

Президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі пожежних автомобілів управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомив про, повідомляє " УНІАН ".

"З 29 січня ворог здійснив десятки спроб штурму позицій українських військових. Вони атакували нас, бо хотіли вибити українські війська з Авдіївської промзони, яка контролює важливе перехрестя і зупинила рух ворожої техніки", - повідомив президент.

За словами голови держави, на цій ділянці російські війська застосували всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки та інші типи озброєння, які жорстко заборонені Мінськими угодами.

"Але щоразу окупанти змушені були відступати. Більше того, внаслідок атак ворога наші військові контратакували і покращили наші позиції на ділянці, яка стала ключовою на підступах до окупованого Донецька", - додав Поршенко.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".