Уряд створив архів Інституту національної пам'яті для вільного доступу до документів КГБ

Для вільного доступу до документів КГБ в підпорядкуванні Інституту національної пам'яті створюють юридичну особу. На черзі — виділення приміщення та переміщення архівів КГБ від силових відомств.

Усі документи ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ можна буде побачити в одому приміщенні topwar.ru

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті". Це черговий крок на виконання закону "Про доступ докомуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

"Створення Архіву національної пам'яті як цивільної установи за прикладом країн Центральної та Східної Європи — це гарантія сталого вільного доступу українців до документів ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без політичних впливів та додаткових перешкод у вигляді спецдопусків тощо. Наступні кроки — сформувати команду, забезпечити приміщення та перевезти документи. Тоді буде вповні реалізовано закон про доступ до архівів. Думаю, це ще рік-два роботи", – сказав голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

В'ятрович також запевнив, що закон працює і отримати доступ до архівних матеріалів можна вже сьогодні. Для цього необхідне лиш звернення до архіву та паспорт.

Нині низка силових та правоохоронних відомств (Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба, прокуратура) та суди виконують невластиві у демократичній державі функції — зберігають історичні документи репресивних органів.

"На жаль, деякі архівні установи не можуть забезпечити належний доступ, адже, наприклад не є функцією Національної поліції займатися історією. В них немає достатньої кількості працівників, не обладнані читальні зали. Для того, щоб громадяни не потерпали від цих проблем і створюється Архів національної пам'яті", – підкреслив В'ятрович.

Нагадаємо, що доступ мають всі громадяни України, а також іноземці. На сьогодні українські архіви репресивних органів СРСР — найбільша у світі відкрита збірка матеріалів комуністичного тоталітарного режиму.

21 травня 2015 року набув чинності закон України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", відповідно до якого запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.

Після падіння комуністичного режиму Польща, Чехія, Болгарія, країни Балтії та Центрально-Східної Європи зробили доступними секретні документи каральних органів і таємної поліції та передали їх цивільним відомствам – аналогам Українського інституту національної пам'яті.