"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на зимові свята

У грудні і січні курсуватимуть 36 додаткових потягів у 228 напрямках.

У зимові свята пасажирів возитимуть 36 додаткових потягів argumentua.com

Державний перевізникпризначив низку додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Так, додаткові поїзди курсуватимуть в популярних напрямках Дніпро-Львів, Київ-Ужгород, Київ-Чернівці, Київ-Суми та Київ-Хмельницький. Всього під час зимових свят перевозити пасажирів будуть 36 додаткових потягів у 228 напрямках, повідомляють у прес-службі організації у вівторок, 27 грудня.

На даний час на період з 23 грудня по 11 січня призначені наступні додаткові рейси:

№ 191/192 Київ – Львів відправленням з Києва 29-31 грудня, а також 2, 6, 8-10 січня. Зворотно 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8-10 січня.

№ 197/198 Київ – Ковель відправленням з Києва 30, 31 грудня, а також 6, 8, 9 січня, з Ковеля – 30 грудня, 1, 7-9 січня.

№ 207 Київ – Ужгород відправленням з Києва 23-30 грудня, а також 1-10 січня. Зворотно 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 239 Київ-Ужгород відправленням з Києва 28, 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці відправленням з Києва 28, 30 грудня, а також 12, 3, 4, 5,7 - 9 січня. Зворотно 29, 31 грудня, 2-5, 7-10 січня.

№ 219/220 Київ – Чернівці в обох напрямках 29 грудня.

№ 217/218 Київ – Ворохта відправленням з Києва 22-30 грудня, а також 1-9 січня, з Ворохти 23-29 грудня, 2-10 січня.

№ 151/152 Київ – Хмельницький в обох напрямках 31 грудня.

№ 202 Хмельницький – Київ 2 січня.

№ 274 Кам'янець-Подільський – Київ 31 грудня.

№ 182/504 Київ – Новоолексіївка відправленням з Києва 30, 31 грудня, з Новоолексіївки до Дніпра 31 грудня.

№ 796/795 Київ – Суми в обох напрямках 30, 31 грудня, а також 8, 9 січня.

№ 243/244 Київ – Львів в обох напрямках на 29-31 грудня, а також 8, 9 січня.

№ 252 Львів – Київ відправленням зі Львова 29, 30 грудня.

№ 162/298 Миколаїв – Київ відправленням з Миколаєва 27, 29 грудня, а також 3, 9 січня, з Києва 28, 30 грудня, 4, 10 січня.

№ 206/205 Миколаїв – Київ відправленням з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, а також 9 січня. Зворотно 24, 25, 29-31 грудня і 9 січня.

№ 223/224 Київ – Одеса відправленням з Києва 30, 31 грудня, а також 9 січня, з Одеси – 30 грудня, а також 9 січня.

№ 175/176 Київ – Кривий ріг в обох напрямках 29 - 31 грудня і 9 січня.

№ 180/179 Київ – Дніпро відправленням з Києва 29-31 грудня, а також 2, 8, 9 січня. Зворотно з Дніпра 29, 30 грудня та 1, 2, 8, 9 січня.

№ 184 Київ – Маріуполь відправленням з Києва 22, 24, 26, 28, 30 грудня, а також 2, 4, 8, 10 січня, з Маріуполя - 23, 25, 27, 29, 31 грудня, а також 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 228 Одеса – Львів відправленням з Одеси 23-30 грудня, а також 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6, 8, 9 січня.

№ 258/248 Одеса – Львів відправленням з Одеси 2, 4, 6, 8 січня. Зворотно зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

№ 248/258 Львів – Одеса відправленням зі Львова 29 грудня. Зворотно 30 грудня.

№ 242/241 Одеса – Ужгород відправленням з Одеси 24, 26, 28 - 30 грудня, а також 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно 25, 27, 29, 31 грудня, а також 4, 6, 8, 10 січня.

№ 270/269 Одеса – Харків відправленням з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, а також 2, 5, 7, 9 січня. Зворотно з Харкова 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 6, 8, 10 січня.

№ 231 Дніпро – Івано-Франківськ відправленням з Дніпра 23-30 грудня, а також 1-11 січня. Зворотно 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 212 Запоріжжя – Дніпро – Львів відправленням із Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно зі Львова 24, 26, 28, 30 грудня та 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 275/276 Дніпро – Львів відправленням з Дніпра 29 грудня, а також 1, 3-5, 7, 9 січня. Зворотно 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 279/280 Дніпро – Львів в обох напрямках 31 грудня.

№ 278 Кривий Ріг – Дніпро – Львів відправленням з Кривого Рогу 28 грудня і 2 січня. Зворотно 3 січня.

№ 235 Харків – Ужгород відправленням з Харкова 23, 26, 29 грудня, а також 1, 4, 7, 10 січня. Зворотно 24, 27, 30 грудня та 2, 5, 8, 11 січня.

№ 151/152 Львів – Івано-Франківськ в обох напрямках 30, 31 грудня і 9 січня.

№ 63/64 Харків – Львів відправленням з Харкова 26, 27-30 грудня, а також 1-11 січня. Зворотно 27-31 грудня та 2-10 січня.

№ 173 Львів – Ужгород в обох напрямках 29, 30 грудня.

№ 728/727 Київ – Харків в обох напрямках 23, 25, 29, 30 грудня, а також 2, 6, 9 січня.

№ 751/752 Київ – Львів в обох напрямках 29, 30 грудня.

Крім того, на зимові свята додатково курсуватимуть вісім цілорічних рейсів "Укрзалізниці".

№ 668 Ковель – Чернівці відправленням з Ковеля 29 грудня. Зворотно 30 грудня.

№ 063/064 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса відправленням з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно 25, 27, 29,31 грудня, а також 3, 5, 7, 9 січня.

№ 134 Миколаїв – Івано-Франківськ відправленням з Миколаєва 26, 27, 29-31 грудня, а також 2, 3, 5, 6, 8 січня. Зворотно 27, 28, 30, 31 грудня, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9 січня.

№ 136 Одеса – Чернівці відправленням з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно з Чернівців 25, 27, 29, 31 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9 січня.

№ 148 Одеса – Київ відправленням з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, а також 2, 4, 7, 9 січня, з Києва, 25, 27, 29, 31 грудня, а також 3, 5, 8, 10 січня.

№ 95 Черкаси – Львів відправленням з Черкас 30 грудня, 31 грудня.

№ 92 Костянтинівка – Одеса відправленням з Костянтинівки 24, 26, 28, 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно з Одеси 25, 27, 29, 31 січня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 736 Київ – Запоріжжя в обох напрямках 24, 27, 31 грудня та 3, 10 січня.

Залізничники продовжують відслідковувати попит пасажирів на окремі рейси і напрямки.

Як повідомлялося раніше, станом на 7 грудня 2016 року було відомо про 18 додаткових поїздах "Укрзалізниці" на новорічні свята.

На початку листопада цього року "Укрзалізниця" запустила сайт із продажу залізничних квитків через смартфони.