"Укрзалізниця" запустить чотири швидкісних маршрути

На нових маршрутах курсуватимуть швидкісні поїзди.
"Рухомий склад поїздів планується використовувати для перевезення пасажирів на наступних маршрутах: у напрямку "Київ – Львів" за новим маршрутом через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, сполученням "Київ – Харків" і сполученням "Київ - Дніпро – Запоріжжя (або Красноармійськ)", "Одеса - Дніпро (річний)", Одеса – Львів", подовження маршруту потяга "Київ – Запоріжжя" Мелітополь ", - зазначив він.
Як повідомлялося, повноваження з управління "Укрзалізницею" перейшли до уряду.DT.UA