"Укрзалізниця" запустить чотири швидкісних маршрути

На нових маршрутах курсуватимуть швидкісні поїзди.

"Укрзалізниця" розвиває нові швидкісні напрямки

"Укрзалізниця" в 2017 році планує придбати чотири міжрегіональні швидкісні поїзди локомотивної тяги у вагонній комплектації, повідомив голова правління компанії Войцех Бальчун на своїй сторінці в Facebook.

"Рухомий склад поїздів планується використовувати для перевезення пасажирів на наступних маршрутах: у напрямку "Київ – Львів" за новим маршрутом через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, сполученням "Київ – Харків" і сполученням "Київ - Дніпро – Запоріжжя (або Красноармійськ)", "Одеса - Дніпро (річний)", Одеса – Львів", подовження маршруту потяга "Київ – Запоріжжя" Мелітополь ", - зазначив він.

Як повідомлялося, повноваження з управління "Укрзалізницею" перейшли до уряду.