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"Укрзалізниця" запустить чотири швидкісних маршрути

23 лютого в 01:39

На нових маршрутах курсуватимуть швидкісні поїзди.

Интерсити
"Укрзалізниця" розвиває нові швидкісні напрямки
"Укрзалізниця" в 2017 році планує придбати чотири міжрегіональні швидкісні поїзди локомотивної тяги у вагонній комплектації, повідомив голова правління компанії Войцех Бальчун на своїй сторінці в Facebook.

"Рухомий склад поїздів планується використовувати для перевезення пасажирів на наступних маршрутах: у напрямку "Київ – Львів" за новим маршрутом через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, сполученням "Київ – Харків" і сполученням "Київ - Дніпро – Запоріжжя (або Красноармійськ)", "Одеса - Дніпро (річний)", Одеса – Львів", подовження маршруту потяга "Київ – Запоріжжя" Мелітополь ", - зазначив він.

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Як повідомлялося, повноваження з управління "Укрзалізницею" перейшли до уряду.

За матеріалами: DT.UA
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Теги марш Київ швидка Укрзалізниця Запоріжжя поїзди Одеса Львів Красноармійськ потяг уряд
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