"Укрзалізниця" закупить 38 пасажирських вагонів

На це планують витратити 875,5 мільйонів гривень.

"Укрзалізниця" закупить нові вагони

"Укрзалізниця" 24 лютого в системі Prozorro оголосила тендер на закупівлю 38 пасажирських купейних спальних вагонів, повідомив Центр транспортних стратегій.

Перевізник до 3 квітня включно приймає пропозиції від потенційних постачальників. Сумарна очікувана вартість закупівлі становить 875,520 мільйонів гривень з ПДВ.

Також до 3 квітня включно триває прийом пропозицій на надання "Укрзалізниці" послуг з проведення капітально-відновлювального ремонту (КВР) пасажирських вагонів по трьох тендерів.

Всього планується відремонтувати 50 пасажирських вагонів. Сумарна очікувана вартість - 510,2 мільйонів гривень. В цілому в 2017 році перевізник планує здійснити капітально-відновлювальний ремонт 200 пасажирських вагонів і поповнити парк 50 новими вагонами.

Корупційні потоки на "Укрзалізниці" в останні роки становили близько 500 мільйонів доларів на рік, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.