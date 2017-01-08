"Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам

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Причиною затримок є складні метеоумови.

Через снігопади стали масово спізнюватися поїзди

"Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів на всіх напрямках і приносить вибачення пасажирам за можливі незручності, повідомляє компанія на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, швидкісний поїзд №706 Перемишль-Київ йде з запізненням на 1 годину 44 хвилини. Швидкісний поїзд №748 Львів-Дарниця йде з затримкою на 1 годину. Поїзд №92 Одеса-Костянтинівка вирушив з Одеси з затримкою на 29 хвилин. Поїзд №270 Одеса-Харків вирушив з Одеси з запізненням на 41 хвилину", — сказано в повідомленні. Крім того, менш ніж на півгодини затримуються в дорозі ще два поїзди: №70 Львів-Маріуполь та №74 Львів-Москва. Швидкісний поїзд №732 Київ-Запоріжжя прибув на кінцеву зупинку з затримкою на 28 хвилин", - повідомив перевізник.

За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин.

Як повідомлялося, в неділю, 8 січня, по всій країні очікуються сильні снігопади.