"Укрзалізниця" перевірить потяг "Одеса-Ужгород" із засніженими вагонами

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Пасажири поїзда поскаржилися на жахливі умови перевезення.

"Укрзалізниця" перевірить поїзд з засніженим вагоном

"Укрзалізниця" проведе перевірку поїзда "Одеса-Ужгород", пасажири якого поскаржилися на жахливі умови перевезення в умовах морозу, повідомив глава компанії Вайцех Бальчун на своїй сторінці в Facebook.

"Є питання по керівництву депо. Провідники скаржаться на якість вугілля. Відібрали проби, віддали на експертизу. Пасажири не повинні страждати. Вибачення за дискомфорт.

Жодна скарга не залишиться без уваги. У ситуації розберемося", - заявив Бальчун.

Як написала 7 січня у Facebook одеситка Олена Пономарьова, у вагоні поїзда не було опалення, а на одній з полиць лежав сніг.

"Пристойно замерзнувши на пероні, я з радістю забігла в вагон. Те, що там не топлять, я зрозуміла тільки через годину... Після п'яти–шести моїх наполегливих прохань мене і п'ятьох сусідів, яких я переконала не миритися з тим, що відбувається, таки переселили у сусідні вагони. Тут дійсно тепло", — розповідає пасажирка.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" повідомила про затримку декількох поїздів у зв'язку з негодою.