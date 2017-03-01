"Укртелеком" припинив роботу в окупованому Донецьку

Офіс підприємства Ахметова захопили "озброєні особи", а в роботу мережі втрутилися "невстановлені особи".

Донецьку мережу «Укртелекому» відключили від загальноукраїнської ZN.UA

ПАТ "" повідомив про вимушене припинення з 1 березня 2017 року надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області.

Як повідомляє прес-служба "Укртелекому", робота припинена "через втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами".

"Оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області і, відповідно, локальний фрагмент мережі оперативно відключено від загальнонаціональної мережі. Припинено надання послуг телефонного зв'язку та доступу до мережі інтернет для майже 200 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

"Укртелеком" повідомляє про ситуацію НКРЗІ, відповідним правоохоронним органам та іншим операторам зв'язку.

Раніше лідер терористичного угрупування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "зовнішнє управління" введено майже на 40 підприємствах ОРДО з українською юрисдикцією.

Кінцевим власником "Укртелекому" є група "СКМ" донецького бізнесмена Ріната Ахметова.