"Укроборонпром" вперше представив український бойовий вертоліт Combat

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Вертоліт може бути оснащений ракетами "Стріла-2" або "Ігла" для знищення літальних апаратів противника.

В ОАЕ представлено новий український бойовий вертоліт Укроборонпром

В рамках міжнародної виставки IDEX- 2017, яка проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах, державне підприємство "Укрінмаш", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", вперше представлено легкийКТ112 Combat, повідомили в прес-службі "Укроборонпрому".

"Вертоліт Combat оснащений двигуном Rotax-914, який дозволяє набирати швидкості до 200 км/год. Цей бойовий вертоліт може бути оснащений протитанковими ракетами Barrier-V з лазерним наведенням або іншим протитанковим ракетним озброєнням", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вертоліт може бути оснащений ракетами "Стріла-2" або "Ігла" для знищення літальних апаратів противника, а також кулеметом ПКТ. Особливістю вертольоту став спеціальний комплекс спостереження, який складається з інфрачервоних камер, що можуть бути використані для наведення.

Раніше повідомлялось, що "Укроборонпром" представив нову модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" на міжнародній збройовій виставці IDEX 2017 в ОАЕ.