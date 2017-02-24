Топ Новини
<
>

"Укроборонпром" вперше представив український бойовий вертоліт Combat

24 лютого в 15:52

Вертоліт може бути оснащений ракетами "Стріла-2" або "Ігла" для знищення літальних апаратів противника.

2345
В ОАЕ представлено новий український бойовий вертоліт
Укроборонпром
В рамках міжнародної виставки IDEX- 2017, яка проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах, державне підприємство "Укрінмаш", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", вперше представлено легкий бойовий вертоліт КТ112 Combat, повідомили в прес-службі "Укроборонпрому". 

"Вертоліт Combat оснащений двигуном Rotax-914, який дозволяє набирати швидкості до 200 км/год. Цей бойовий вертоліт може бути оснащений протитанковими ракетами Barrier-V з лазерним наведенням або іншим протитанковим ракетним озброєнням", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вертоліт може бути оснащений ракетами "Стріла-2" або "Ігла" для знищення літальних апаратів противника, а також кулеметом ПКТ. Особливістю вертольоту став спеціальний комплекс спостереження, який складається з інфрачервоних камер, що можуть бути використані для наведення.

Читайте також: "Укроборонпром" підписав нові контракти на виставці в ОАЕ

Раніше повідомлялось, що "Укроборонпром" представив нову модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" на міжнародній збройовій виставці IDEX 2017 в ОАЕ. 

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вертоліт Укроборонпром зброя
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...