"Укроборонпром" вперше представив український бойовий вертоліт Combat

Вертоліт може бути оснащений ракетами "Стріла-2" або "Ігла" для знищення літальних апаратів противника.
"Вертоліт Combat оснащений двигуном Rotax-914, який дозволяє набирати швидкості до 200 км/год. Цей бойовий вертоліт може бути оснащений протитанковими ракетами Barrier-V з лазерним наведенням або іншим протитанковим ракетним озброєнням", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що вертоліт може бути оснащений ракетами "Стріла-2" або "Ігла" для знищення літальних апаратів противника, а також кулеметом ПКТ. Особливістю вертольоту став спеціальний комплекс спостереження, який складається з інфрачервоних камер, що можуть бути використані для наведення.
Раніше повідомлялось, що "Укроборонпром" представив нову модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" на міжнародній збройовій виставці IDEX 2017 в ОАЕ.DT.UA