"Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць техніки

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Українські військові отримали за рік 109 одиниць нової та модернізованї бронетанкової техніки.

За рік Укроборонпром передав до ЗСУ більше ста танків і БТР Facebook/Волинське з єднання, прес-служба

Державний концерн "Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць нового та модернізованого ОВТ.

З них бронетанкової техніки – 109 одиниць; озброєння повітряних сил та ППО – 36 одиниць; ракетно-артилерійського – 766 одиниць, ракет та боєприпасів – 712; спеціальної техніки, засобів зв'язку, радіоелектронної боротьби та навігації – 516 одиниць.

Як повідомляє прес-служба концерну, "Укроборонпром" проводить ґрунтовний аналіз використання української зброї та техніки у боях під Авдіївкою для покращення її характеристик.

Спеціалісти здійснюють роботу по аналізу за такими характеристиками, як точність, дальність і швидкість прицілювання, витривалість у складних умовах, моторесурс і потужність бронетехніки. На основі зібраних даних заводи "Укроборонпрому" вносять зміни.

У держконцерні нагадали, що БТР-4 після реальних боїв отримав понад 900 змін і вдосконалень на основі побажань військових. Цей досвід "Укроборонпром" переносить і на іншу техніку.

Нагадаємо, що підприємства державного концерну "Укроборонпром" у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшили експорт озброєння на 25% до 756 млн доларів.

Детальніше про проблеми і перспективи військового експорту України читайте у статті Валентина Бадрака "Експорт зброї" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".