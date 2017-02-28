"Укрнафті" спишуть податковий борг

Загальна сума податкового боргу компанії становить 13 мільярдів гривень.

"Укрнафті" спишуть борг РИА Новости Украина

Вищий адміністративний суд України залишив у силі рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав ДФС прийняти 2,061 мільярдів кубометрів газу 2006 року видобутку як податкову заставу від ПАТ " Укрнафта ", повідомляється у рішенні суду від 30 січня.

У постанові суду зазначається, що згадані 2,061 мільярдів кубометрів газу оцінюються в 13,607 мільярдів гривень.

Таким чином, 1 тисяча кубів газу оцінена в 6,8 тисяч гривень, що можна порівняти з вартістю імпортованого Україною газу з Європи.

"Дане рішення суду дозволяє "Укрнафті" погасити податковий борг перед Державною фіскальною службою за рахунок зазначеного газу", - повідомив співрозмовник в Міненерго.

Газ, про який йдеться в судовому рішенні, був видобутий "Укрнафтою" у 2006 році, згодом він був спрямований на задоволення потреб населення, а розрахунок з його видобувачем не проведений через його відмову брати платіжки за затвердженим тарифом.

У квітні 2016 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом відмови компанії "Укрнафта" передати здобутий нею в 2014 році природний газ НАК "Нафтогаз України" для його подальшого використання для потреб населення, як це було передбачено чинним на той час законом "Про засади функціонування ринку природного газу".