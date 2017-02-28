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"Укрнафті" спишуть податковий борг

28 лютого в 21:09

Загальна сума податкового боргу компанії становить 13 мільярдів гривень.

Укрнафта
"Укрнафті" спишуть борг
РИА Новости Украина
Вищий адміністративний суд України залишив у силі рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав ДФС прийняти 2,061 мільярдів кубометрів газу 2006 року видобутку як податкову заставу від ПАТ "Укрнафта", повідомляється у рішенні суду від 30 січня.

У постанові суду зазначається, що згадані 2,061 мільярдів кубометрів газу оцінюються в 13,607 мільярдів гривень.

Таким чином, 1 тисяча кубів газу оцінена в 6,8 тисяч гривень, що можна порівняти з вартістю імпортованого Україною газу з Європи.

"Дане рішення суду дозволяє "Укрнафті" погасити податковий борг перед Державною фіскальною службою за рахунок зазначеного газу", - повідомив співрозмовник в Міненерго.

Газ, про який йдеться в судовому рішенні, був видобутий "Укрнафтою" у 2006 році, згодом він був спрямований на задоволення потреб населення, а розрахунок з його видобувачем не проведений через його відмову брати платіжки за затвердженим тарифом.

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У квітні 2016 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом відмови компанії "Укрнафта" передати здобутий нею в 2014 році природний газ НАК "Нафтогаз України" для його подальшого використання для потреб населення, як це було передбачено чинним на той час законом "Про засади функціонування ринку природного газу".

За матеріалами: Економічна правда
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Теги газ суд Укрнафта Україна йога Кубів борг ПРО населення податковий
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