"Укргазвидобування" планує видобувати газ з шельфу Чорного моря

До розробки надр планує залучити інвесторів.

Україна відновить видобуток газу

ПАТ "Укргазвидобування" направило в Державну службу геології та надр України заяву на отримання дозволу на використання природних ресурсів чорноморського шельфу, повідомляють у прес-службі підприємства.

В компанії заявили, що планують почати видобуток газу на шельфі моря вже через 2-3 роки.

"Наявність спецдозволів на користування надрами дозволяє легітимно проводити пошук і розвідку на чорноморському шельфі, нарощувати видобуток, наближаючи головну мету стратегії "20/20", якою керується "Укргазвидобування" – повна незалежність України", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, видобуток газу буде здійснюватися із залученням інвестиційних коштів, а сам процес дозволить створити нові робочі місця та збільшувати надходження до державного бюджету на всіх рівнях.

Як повідомлялося, Україна в листопаді минулого року відновила розвідку нафти і газу в Чорному морі. Єдине українське наукове судно вирушило в експедицію після трьох років простою.