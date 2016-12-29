Українського "диверсанта" окупанти в Криму заарештували до кінця січня

ФСБ стверджує, що Сулейманов завдав Росії шкоду у розмірі понад 4 млн рублів.
В незаконно анексованому Росією українському Криму "суд" продовжив арешт українському "диверсанту" Редвану Сулейманову до 30 січня 2017 року.
"ФСБ стверджує, що Сулейманов завдав Росії, в тому числі і ФСБ, збиток в розмірі понад 4 млн рублів (близько 1 млн 800 тис грн — ред)", - написав адвокат Еміль Курбедінов в Facebook.
У серпні 2016 року народний депутат України Рефат Чубаров повідомив, що Редвана Сулейманова ФСБ заарештувала задовго до скандалу з "терактом".
Раніше на російському ТБ оприлюднили відео ФСБ, на якому український громадянин Євген Панов дає свідчення щодо організації терактів в Криму.
11 серпня підконтрольний окупаційній владі Київський районний суд Сімферополя заарештував Євгена Панова на два місяці.DT.UA