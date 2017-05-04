Український військовий підірвав себе, щоб не потрапити в полон до терористів

Інцидент стався в районі селища Луганське.

Боєць ЗСУ підірвав себе, щоб не потрапити в полон до терористів ОРДЛО Istagram/armed_forces_ua

В зоні АТО 1 травня при спробі евакуювати пораненого товариша по службі загинули троє українських військовослужбовців, повідомив прес-секретарОлександр Мотузяник.

"Під час евакуації одного з поранених троє українських військовослужбовців героїчно загинули. Один з них підірвав себе гранатою, щоб не потрапити у ворожий полон", - сказав Мотузяник.

Він додав, що інцидент стався в районі селища Луганське.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.