Український військовий підірвав себе, щоб не потрапити в полон до терористів

Інцидент стався в районі селища Луганське.
"Під час евакуації одного з поранених троє українських військовослужбовців героїчно загинули. Один з них підірвав себе гранатою, щоб не потрапити у ворожий полон", - сказав Мотузяник.
Він додав, що інцидент стався в районі селища Луганське.
Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.
З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.Інтерфакс-Україна