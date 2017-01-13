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Українській стороні передали тіла трьох загиблих бійців ЗСУ

13 січня в 19:48

У Дніпрі проведуть впізнання і судмедекспертизу.

ВСУ груз 200
Тіла трьох українських морпіхів доставлять до Дніпра
Прес-центр АТО/Facebook
У п'ятницю, 13 січня, в окупованому Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних сил "Евакуація 200" передали тіла трьох загиблих українських військовослужбовців.

Тіла доставлять до Дніпра для проведення впізнання та судово-медичної експертизи, щоб встановити причину смерті та обставини загибелі військовослужбовців.

Слідчі дії проводитиме поліція, експертизу – Дніпропетровське обласне бюро судмедекспертизи, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

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Раніше ЗМІ повідомили про смерть трьох військовослужбовців, які 8 січня не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.

Бойовики терористичної організації "ДНР" повідомили про готовність передати тіла українській стороні. Терористи стверджують, що українські морпіхи підірвалися на міні за 500 метрів від передових позицій бойовиків.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ Донецьк ОРДО ДНР
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