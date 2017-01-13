Українській стороні передали тіла трьох загиблих бійців ЗСУ

У Дніпрі проведуть впізнання і судмедекспертизу.
Тіла доставлять до Дніпра для проведення впізнання та судово-медичної експертизи, щоб встановити причину смерті та обставини загибелі військовослужбовців.
Слідчі дії проводитиме поліція, експертизу – Дніпропетровське обласне бюро судмедекспертизи, повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Раніше ЗМІ повідомили про смерть трьох військовослужбовців, які 8 січня не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.
Бойовики терористичної організації "ДНР" повідомили про готовність передати тіла українській стороні. Терористи стверджують, що українські морпіхи підірвалися на міні за 500 метрів від передових позицій бойовиків.DT.UA