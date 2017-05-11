Українським студентам обіцяють "бюджетні місця" у вишах ОРДО – ІС

Студентам на окупованих територіях необхідно стати на облік у місцевих "військкоматах" і дати згоду на співпрацю зі спецслужбами.

У вишах ОРДО знайшли "бюджетні місця" не тільки для донецьких школярів Кадр/YouTube

Навчальні заклади підконтрольних Україні Костянтинівки та Бахмута отримали листи-"запрошення" з пропозицією учнямна окупованих терористичною організацією "ДНР" територіях, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами Тимчука, "запрошення" терористів надійшли на електронну пошту навчальних закладів.

У повідомленні наголошується, що "можливість отримати освіту громадянам України" надається в рамках пропагованої бойовиками "Гуманітарної програми з возз'єднання народу Донбасу". У ньому також йдеться про те, що для громадян України створені "додаткові бюджетні місця".

На навчання у "ДНР" кличуть училища і технікуми окупованих районів Донеччини. Зокрема:

- Донецький транспортно-економічний коледж;

- Макіївський педагогічний коледж;

- Донецький політехнічний технікум;

- Торезький коледж ГОУ ВПО "Донецька академія управління і державної служби при голові ДНР";

- Донецьке художнє училище;

- Зуївський енергетичний технікум ДонНТУ;

- Макіївський промислово-економічний коледж;

- Торезький медичний технікум;

- Макіївський медичний коледж;

- Ясинуватський будівельний технікум.

Проте в запрошенні не згадується про те, що "дипломи" вищих навчальних закладів "Л-ДНР" не визнаються в жодній країні світу, а в Росії – не в повному обсязі. Крім того, всі студенти в обов'язковому порядку ставляться на облік у місцевих "військкоматах" і зараховуються в "мобілізаційний резерв ДНР". Вони також зобов'язані зареєструватися в "МДБ ДНР" і дати згоду на співпрацю.

Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" ОРДЛО посилює пропагандистські заходи в школах на окупованій території Донбасу. На так званих "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною в контексті героїзації військового злочинця "Гіві".

Разом із тим у терористичній організації "ДНР" стурбовані "загрозливим рівнем несвідомості" школярів і студентів окупованого Донецька. Згідно доповідній записці, поданій у "МДБ ДНР", молодь "демонструє зневажливе ставлення" до "уроків державності ДНР" та інших заходів "військово-патріотичного виховання".