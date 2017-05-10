Українські військові взяли участь у міжнародних навчаннях в Румунії

Військовослужбовці вчилися діяти за стандартами НАТО.

українські морпіхи вчилися взаємодіяти з солдатами НАТО Генеральний штаб ЗСУ

Українські морські піхотинці взяли участь у навчаннях "Платинум Голок-2017-2" на полігоні Бабадаг в Румунії.

Основна мета навчань - "придбання навичок спільних дій військовослужбовців у складі багатонаціонального підрозділу у відповідності зі стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

На навчаннях протягом двох тижнів учасники навчань відпрацьовували основи тактики, процедури проведення оборонних і наступальних операцій, порядок виконання рейдових дій, техніку здійснення патрулювання.

Раніше повідомлялося, що в Естонії почалися масштабні навчання НАТО "Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні понад дев'яти тисяч військовослужбовців, у тому числі і з України.