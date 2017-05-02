Українські військові відповіли на провокації терористів у Троїцькому

З початку доби четверо українських військових отримали поранення.

Терористи у Троїцькому получили відсіч з автоматичних гранатометів vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом доби 28 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною. Аби пригасити вогневу активність ворога у Троїцькому, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів.

На луганському напрямку бойовики вогнем з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів накрили опорні пункти українських військових поблизу Кримського та Новозванівки. Міномети калібру 82 мм терористи також застосували під Катеринівкою та Троїцьким. Захисників Троїцького окупанти також обстріляли з мінометів калібру 82 мм і протитанкових гранатометів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник бив по позиціях ЗСУ поблизу Новоолександрівки.

На донецькому напрямку під обстріл з мінометів калібру 120 мм потрапили опорні пункти бійців ЗСУ поблизу Луганського, а під вогонь з 82-міліметрових – у Зайцевому. Опорні пункти в районі Авдіївки окупанти накрили вогнем з протитанкових гранатометів, крім того, на даній ділянці працювали ворожі снайпери.

На маріупольському напрямку вогневу активність бойовики виявляли під Павлополем, оборонців якого обстрілювали з гранатометів. По захисниках Широкиного, Водяного, Гнутового та Красногорівки терористи гатили з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. У Гнутовому активно працювали ворожі снайпери.

Нагадаємо, напередодні бойовики 55 разів обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи активно застосовували міномети, бронетехніку та зенітні установки.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".