Українські військові в Донбасі збили безпілотник бойовиків

Квадрокоптер терористів збирав розвіддані та допомагав окупантам коригувати артилерійський вогонь.

Ще один безпілотник терористів став "жертвою" бійців ЗСУ

знову збили ворожий безпілотник, повідомив речник штабу АТО, підполковник Ярослав Чепурний.

Інцидент стався 8 травня близько 7:30 ранку.

Українські військові на ясинуватському напрямку виявили два ворожі безпілотники типу Phantom 4. Квадрокоптери бойовиків здійснювали коригування вогню артилерії та проводили розвідку передових позицій сил АТО.

Прицільним вогнем бійців ЗСУ з АК-74 та СВД один безпілотник вдалося збити, інший був змушений повернутись на окуповану російсько-терористичними військами територію.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня бійці Збройних сил України під Волновахою Донецької області збили російський безпілотник типу "Орлан".

Раніше бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами, із зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових.