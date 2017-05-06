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Українські танкісти вперше візьмуть участь у танковому біатлоні НАТО

6 травня в 20:37

Змагання пройдуть на одному з танкових полігонів в Німеччині.

танки ВСУ
Українські танкісти обміняються досвідом із колегами з НАТО
Міністерство оборони України
Танкісти Збройних сил України вперше будуть брати участь у танковому біатлоні армій країн НАТО.

Міжнародні змагання The Strong Europe Tank Challenge пройдуть у Німеччині з 7 по 12 травня, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ змагатимуться з командами зі США, Німеччини, Австрії та Польщі. Саме цей підрозділ став переможцем всеукраїнських змагань танкових взводів, які проходили у Чернігові восени минулого року.

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Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн НАТО з метою відпрацювання взаємодії між бронетанковими підрозділами держав Альянсу, обміну тактичними прийомами і процедурами їх бойового застосування.

У 2016 році перемогу в танковому біатлоні здобули німецькі танкісти. Друге й третє місця посіли військовослужбовці з Данії та Польщі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги НАТО навчання біатлон ЗСУ
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