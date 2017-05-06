Українські танкісти вперше візьмуть участь у танковому біатлоні НАТО

Змагання пройдуть на одному з танкових полігонів в Німеччині.
Міжнародні змагання The Strong Europe Tank Challenge пройдуть у Німеччині з 7 по 12 травня, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ змагатимуться з командами зі США, Німеччини, Австрії та Польщі. Саме цей підрозділ став переможцем всеукраїнських змагань танкових взводів, які проходили у Чернігові восени минулого року.
Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн НАТО з метою відпрацювання взаємодії між бронетанковими підрозділами держав Альянсу, обміну тактичними прийомами і процедурами їх бойового застосування.
У 2016 році перемогу в танковому біатлоні здобули німецькі танкісти. Друге й третє місця посіли військовослужбовці з Данії та Польщі.DT.UA