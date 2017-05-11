Українські танкісти продемонстрували бойові навички на змаганнях НАТО: фоторепортаж

Військовослужбовці 14-ї ОМБР змагаються з танкістами з Німеччини, Польщі, Франції, Польщі та Австрії.

Військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ беруть участь в танкових змаганнях The Strong Europe Tank Challenge 2017, які проходять у баварському Графенвірі, Німеччина.

Результати змагання будуть оголошені в останній день танкового біатлону – 12 травня.

У середу, 10 травня, відбувся етап змагань "Взвод в обороні", повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. Танкісти повинні були показати злагодженість підрозділу в обороні й ураження цілі з опорного пункту.

Днем раніше українські бійці продемонстрували навички стрільби з пістолета стоячи, лежачи і з коліна. Вогнева вправа виконувалася у складі екіпажів і завершилася веденням командиром вогню з башти танка.

Військовослужбовці також виконували завдання з пошуку та розпізнавання цілей. Перед екіпажами було поставлено завдання за 30 хвилин визначити кількість особового складу противника, його озброєння і техніку.

Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн НАТО з метою відпрацювання взаємодії між бронетанковими підрозділами держав Альянсу, обміну тактичними прийомами і процедурами їх бойового застосування. Українські танкісти вперше беруть участь у цих змаганнях, де вони змагаються з командами з Німеччини, Польщі, Франції, Польщі та Австрії.

У 2016 році перемогу в танковому біатлоні здобули німецькі танкісти. Друге й третє місця посіли військовослужбовці з Данії та Польщі.