Українські суди заарештували "націоналізоване" в окупованому Криму майно на 340 млн грн

Прокуратура АРК заявила ініціювала відновлення судових розглядів, які не було розглянуто у зв'язку з окупацією півострова.
"Ми використовуємо механізм повернення майна через наші національні суди. Зараз за клопотаннями слідчих, узгоджених прокурорами, накладено арешт на незаконно націоналізоване майно на суму понад 340 мыльйонів гривень", – повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов в інтерв'ю агентству "Українські новини", опублікованому в неділю, 26 лютого.
За словами Мамедова, прокуратура АРК заявила дев'ять клопотань про відновлення судових розглядів, розгляд яких було призупинено у зв'язку з анексією півострова.
За результатами розгляду клопотань державі буде повернуто майно вартістю понад 10 мільйонів гривень. Йдеться про 100 об'єктів нерухомості: санаторії, земельні ділянки тощо.
Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.
Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.Українські новини