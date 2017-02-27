Українські суди заарештували "націоналізоване" в окупованому Криму майно на 340 млн грн

Прокуратура АРК заявила ініціювала відновлення судових розглядів, які не було розглянуто у зв'язку з окупацією півострова.

Україна судитиметься за нерухомість у Криму Василь Артюшенко, DT.UA

ПісляРосією українські суди наклали арешт на майно на суму понад 340 мільйонів гривень, яке було "націоналізовано" окупаційною владою.

"Ми використовуємо механізм повернення майна через наші національні суди. Зараз за клопотаннями слідчих, узгоджених прокурорами, накладено арешт на незаконно націоналізоване майно на суму понад 340 мыльйонів гривень", – повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов в інтерв'ю агентству "Українські новини", опублікованому в неділю, 26 лютого.

За словами Мамедова, прокуратура АРК заявила дев'ять клопотань про відновлення судових розглядів, розгляд яких було призупинено у зв'язку з анексією півострова.

За результатами розгляду клопотань державі буде повернуто майно вартістю понад 10 мільйонів гривень. Йдеться про 100 об'єктів нерухомості: санаторії, земельні ділянки тощо.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.