"Українське радіо" буде вести трансляцію на окуповані території Донбасу

Технічно запустити мовлення можна буде приблизно через три місяці.

В окупованих районах Донбасу можна буде слухати радіо з України

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дозволила мовлення на території АТО на частоті 873 кГц у місті часів Яр Донецької області. На цій частоті будуть транслювати першу програму Українського радіо".

Як повідомляється на сайті Нацради, технічно запустити мовлення можна буде приблизно через три місяці. Трансляція в денний час охопить не тільки підконтрольні Україні території Донбасу, але і велику частину окупованих територій. Відзначається, що вночі сигнал буде більш якісним і охопить майже всі окуповані райони Луганської та Донецької областей.

На хвилі "Українського радіо" можна слухати також програми "Голосу Донбасу" і "Радіо Свобода", які спеціально адаптовані для жителів окупованих районів.

Нагадаємо, 2 грудня 2016 року на кордоні з окупованим Кримом, в селищі Чонгар Херсонської області, розпочали зведення 150-метрової радіовежі, яка дозволяє передавати українське мовлення на анексований півострів.

Влітку 2016 року на горі Карачун під Слов'янськом Донецької області почалися роботи з відновлення фундаменту для телевежі, знищеної під час бойових дій в червні 2014 року. У грудні вишка була повністю готова до експлуатації.