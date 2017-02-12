Українська кіберполіція виявила в соцмережах групи, в яких дітей схиляють до самогубства

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Суїцидальні спільноти існують у соціальній мережі Вконтакте. Поліція розкриває алгоритм дій зловмисників та просить батьків бути пильними.

Групи у соцмережі Вконтакте схиляють підлітків до самогубства ptzgovorit.ru

України повідомив про виявлення у соціальних мережах небезпечних груп, в яких дітей доводять до самогубства.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, фанати таких спільнот називають себе "китами", тому що ці тварини асоціюються у них зі свободою. Використання поняття "кити" ("летючі кити"), можливо, пояснюється тим, що цей вид ссавців – один з небагатьох, представники якого добровільно можуть звести рахунки з життям.

Подібні суїцидальні спільноти називаються "Море китів" і "Тихий дім". Відтак у всіх прихильників "моря китів" і "тихих будинків" на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами.

Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині власноруч каліцтв або заподіяння болю. Всі ці "квести" в обов'язковому порядку знімаються на відео.

Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі. У ролику оговорюються усі її проблеми, які вона озвучила "провіднику". Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому "творі", – вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис і робить останній крок.

Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. Відеозаписи в подальшому продаються в мережі Інтернет або в Darknet.

Аналізуючи діяльність зазначених груп, кіберполіція встановила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України.

У зв'язку з цим кіберполіція звертається до батьків та усіх не байдужих із проханням бути пильними, при можливості – перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані вони під зазначеними у списку іменами.

Нагадаємо, що соціальна мережа ВКонтакте стала першою серед російських інтернет-майданчиків, яка офіційно почала передавати ФСБ дані і листування користувачів.