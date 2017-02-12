Топ Новини
<
>

Українська кіберполіція виявила в соцмережах групи, в яких дітей схиляють до самогубства

12 лютого в 09:55

Суїцидальні спільноти існують у соціальній мережі Вконтакте. Поліція розкриває алгоритм дій зловмисників та просить батьків бути пильними.

кит
Групи у соцмережі Вконтакте схиляють підлітків до самогубства
ptzgovorit.ru
Департамент кіберполіції Національної поліції України повідомив про виявлення у соціальних мережах небезпечних груп, в яких дітей доводять до самогубства.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, фанати таких спільнот називають себе "китами", тому що ці тварини асоціюються у них зі свободою. Використання поняття "кити" ("летючі кити"), можливо, пояснюється тим, що цей вид ссавців – один з небагатьох, представники якого добровільно можуть звести рахунки з життям.

Подібні суїцидальні спільноти називаються "Море китів" і "Тихий дім". Відтак у всіх прихильників "моря китів" і "тихих будинків" на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами.

Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині власноруч каліцтв або заподіяння болю. Всі ці "квести" в обов'язковому порядку знімаються на відео.

Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі. У ролику оговорюються усі її проблеми, які вона озвучила "провіднику". Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому "творі", – вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис і робить останній крок.

Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. Відеозаписи в подальшому продаються в мережі Інтернет або в Darknet.

Аналізуючи діяльність зазначених груп, кіберполіція встановила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України.

У зв'язку з цим кіберполіція звертається до батьків та усіх не байдужих із проханням бути пильними, при можливості – перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані вони під зазначеними у списку іменами.

Читайте також: Підліткам в ЄС можуть заборонити користуватися Facebook без згоди батьків

Нагадаємо, що соціальна мережа ВКонтакте стала першою серед російських інтернет-майданчиків, яка офіційно почала передавати ФСБ дані і листування користувачів.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги самогубство дитина
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
1 коментар
  • Alex Astr Сегодня, 10:25 Ну так че сидим?? Срочно все вступаем в эти группы и косим под придурковатых деток и мутим до тех пор пока админ группы не повесится ...или застрелится, ну как минимум не обосрется.. Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини