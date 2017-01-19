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Українців не було в накритому лавиною італійському готелі – МЗС

19 січня в 12:09

Департамент консульської служби МЗС обіцяє повідомляти нову інформацію з даного питання в оперативному режимі.

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Українці не постраждали від сходу лавини в Абруццо
Twitter/Vigili del Fuoco
За попередньою інформацією, в готелі Rigopiano в італійській області Абруццо, постраждалому від сходу сніжної лавини не було громадян України.

Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter, уточнена інформація з даного питання буде повідомлятися в оперативному режимі.

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Нагадаємо, В результаті сходження снігової лавини на готель в італійській області Абруццо 18 січня ввечері загинули кілька осіб, точне число яких уточнюється.

протягом минулої ночі рятувальники намагалися дістатися до готелю, в якому на момент сходження лавини перебувало близько трьох десятків осіб.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Італія українці МЗС
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