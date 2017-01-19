Українців не було в накритому лавиною італійському готелі – МЗС

Департамент консульської служби МЗС обіцяє повідомляти нову інформацію з даного питання в оперативному режимі.

Українці не постраждали від сходу лавини в Абруццо Twitter/Vigili del Fuoco

За попередньою інформацією, в готелі Rigopiano в італійській області Абруццо, постраждалому відне було громадян України.

Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter, уточнена інформація з даного питання буде повідомлятися в оперативному режимі.

За попередн.інформ., українців не було в накритому сніговою лавиною готелі в #Італія. Уточнене інфо операт. повідомимо. pic.twitter.com/uz5CEuWFBS — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 січня 2017 р.

Нагадаємо, В результаті сходження снігової лавини на готель в італійській області Абруццо 18 січня ввечері загинули кілька осіб, точне число яких уточнюється.

протягом минулої ночі рятувальники намагалися дістатися до готелю, в якому на момент сходження лавини перебувало близько трьох десятків осіб.