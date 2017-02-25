Українці зможуть їздити в Туреччину без закордонного паспорту

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Підписання угоди з Туреччиною заплановано в ході найближчого візиту до Анкари прем'єр-міністра України Гройсмана.

Візовий режим між Україною і Туреччиною значно спростять

Україна і Туреччина укладуть угоду щодо спрощення візового режиму між двома країнами. Підписання документа відбудеться в ході найближчого візиту прем'єр-міністра України до Анкари Володимира, повідомив глава турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу на зустрічі з мером міста Анталья Мендерсом Тюрелом.

Чавошоглу зазначив, що українці зможуть їздити в Туреччину на основі загальногромадянських паспортів, повідомляє агентство "Анадолу".

"Це дуже важливий документ, враховуючи той факт, що закордонні паспорти є на руках лише 30 відсотків мешканців України. Нова угода дозволить залучити на курорти Туреччини більшу кількість туристів з різних регіонів України",- зазначив міністр.

Про відповідної домовленості з Туреччиною на початку лютого також повідомляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у четвер, 9 лютого, зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

У березні 2016 року під час візиту до Туреччини президента Петра Порошенка Київ і Анкара домовилися поглиблювати стратегічне партнерство для забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні. Як зазначив тоді Порошенко, сторони розглядають стратегічне партнерство не як гасло, а як цілком конкретну категорію.

Нагадаємо, 16 травня 2016 року Україна і Туреччина затвердили план військового співробітництва до 2020 року. Також стало відомо, що українська армія вже отримала від турецької сторони допомогу на суму близько мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина об'єднають зусилля для деокупації Криму. Питання анексії українського півострова Росією було одним з ключових як під час переговорів глав двох держав у вузькому форматі, так і під час П'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.