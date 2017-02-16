Українці здебільшого вважають жителів ОРДЛО заручниками

Тільки 6% українців вважають, що жителі окупованої території Донбасу свідомо підтримують сторону агресора.

В українському суспільстві в ставленні до громадян «по той бік лінії розмежування» переважає співчуття УНІАН

У громадській думці України переважає ставлення до жителів тимчасовояк до заручників, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Так, 31% вважають, що більшість мешканців окупованої частини Донбасу є заручниками певних обставин (сімейних, матеріальних тощо), 24% вважають, що ці громадяни стали заручниками дій незаконних збройних формувань, а ще 14,5% називають їх заручниками провальної політики центральної української влади щодо звільнення цих територій від російських військ та сепаратистів.

Ті, хто вважає переважну частину жителів окупованої території Донбасу зрадниками, які свідомо підтримують сторону агресора, в абсолютній меншості – таку позицію поділяють 6% населення.

Ще 11% думають, що ті, хто залишився на непідконтрольній території, є байдужими до власного майбутнього та майбутнього своєї країни, а 14% не можуть чітко визначитися із своїм сприйняттям людей, що продовжують жити на окупованій частині Донбасу.

Таким чином, в українському суспільстві у ставленні до громадян "по той бік лінії розмежування" переважає співчуття та розуміння обставин, що можуть впливати на вибір людей лишатися на окупованій території.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, громадяни України вступають проти певних компромісів, які пропонуються заради встановлення миру в Донбасі.