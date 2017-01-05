Українці при вибуху в турецькому Ізмірі не постраждали

У Туреччині – черговий теракт. Українські дипломати повідомили, що українців серед постраждалих немає.
"Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає", - йдеться в повідомленні консульської служби МЗС.
Раніше повідомлялося, що турецькому місті Ізмір близько 16:00 пролунав потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся.
Як повідомлялося раніше, внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".DT.UA