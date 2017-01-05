Українці при вибуху в турецькому Ізмірі не постраждали

У Туреччині – черговий теракт. Українські дипломати повідомили, що українців серед постраждалих немає.

МЗС повідомило про відсутність громадян України серед постраждалих в Ізмірі

За даними Генконсульства України в Туреччині, українців немає серед постраждалих в результаті вибуху в Ізмірі.

"Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає", - йдеться в повідомленні консульської служби МЗС.

Раніше повідомлялося, що турецькому місті Ізмір близько 16:00 пролунав потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся.

Як повідомлялося раніше, внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".