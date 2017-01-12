Любов українців до ЄС зменшується через невиконані обіцянки - Politico

Затягування з безвізовим режимом все більше змушує українців сердитися на ЄС і власну владу.

Українці все ще мріють про приєднання до ЄС, але євроінтеграційна ейфорія минула. Андрій Товстиженко, DT.UA

"Це відео смішне, тому що правдиве", - сказала вчитель української мови Катрін Халабузар після уроку в Києві.

На відео президент Петро Порошенко різними словами переконує, що безвізовий режим з Євросоюзом от-от запрацює. Спочатку він обіцяє, що візи скасують 1 січня 2015 року, Потім дата переноситься на грудень 2015-го. А потім президент переконує, що безвіз з'явиться "не пізніше 2016-го. І от цей рік закінчився, а обіцянка лишилася не виконаною.

Для українців безвізові подорожі - це емоційне і символічне питання, на якому тримається перспектива реального досягнення цілей проєвропейської революції, яка відбулася три роки тому. Про це на сторіканх Politico пише Девід Стерн.

Європейські чиновники пообіцяли, що питання безвізу нарешті вирішиться в 2017-му. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у грудні пообіцяв, що українці зможуть без віз подорожувати Європою за "кілька тижнів". Але й досі жодних деталей і новин з цього питання не прозвучало.

"Я розумію, що це складне питання, але, на мою думку, ми ніколи не отримаємо безвізовий режим", - каже вчителька Катрін.

Попри те, що Київ виконав усі вимоги, встановлені ЄС, а європейські чиновники попередньо дали візовій лібералізації "зелене світло", Європейський парламент досі не назвав чітку дату, коли остаточно схвалить це рішення. Ця невизначеність допомагає підживлює розчарування ЄС. Автор звертає увагу, що 2016 рік взагалі був щедрий на розчарування Брюсселем для українців. І справа не лише в спрощені перетину кордону. Нідерланди на референдумі проголосували проти ратицікації угоди про асоціацію між Україною і ЄС. А в європейських столицях починають звучати пропозиції скасувати санкції проти Росії, коли війна на Сході України ще не закінчилася.

Українці досі чіпляються за мрію приєднатися до ЄС. Більшість з них віддає превагу цьому блоку, а не будь-якому іншому включно з російським Євразійським союзом. Але євроінтеграційна ефорія поступово зменшується. В цей час, опозиційні політики в Києві переконують, що Європа "не готова приняти" Україну, а значить їй треба припинити стукати в зачинені двері.

Нещодавно стало відомо, що у ЄС прогнозують отримання Україною безвізового режиму до червня. А голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку 2017 року заявив про те, що Європейський Парламент повинен у найближчі місяці прийняти остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.