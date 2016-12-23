Українці назвали головні успіхи та невдачі країни у 2016 році

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Громадяни України задоволені перемогою Джамали, підвищенням мінімальної зарплати і незадоволені корупцією, курсом долара і тарифами.

Соціологи склали рейтинг зрада/перемога 2016 року Василь Артюшенко, DT.UA

Найбільшими успіхами серед подій 2016 року українціі виступ збірної України на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Також серед успіхів року респонденти назвали ініціативу уряду щодо підвищення рівня мінімальної зарплати до 3200 грн, впровадження електронного декларування доходів чиновників, виступ збірної України на Олімпійських іграх в Бразилії, звільнення з російського полону Надії Савченко.

Відносно спішними респонденти вважають початок проведення процедур державних закупівель через електронну систему Prozorro, зниження акцизу на ввіз старих машин з-за кордону, підвищення боєздатності армії, запровадження механізму конкурсного відбору держслужбовців і вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

Неоднозначні оцінки серед опитаних отримали реформа децентралізації влади, участь збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи, введення квот на україномовні пісні на радіо і процес декомунізації.

Невдачами респонденти вважають переговори з ЄС про надання Україні безвізового режиму, переговори щодо врегулювання ситуації в Донбасі та розслідування вбивств на Майдані.

Найбільш низькі оцінки за шкалою "успіх-невдача" отримали боротьба з корупцією, ситуація з тарифами на житлово-комунальні послуги, валютним курсом і з цінами на основні продовольчі товари та послуги.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 8-18 грудня серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,2%.

За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці листопада майже всі українці (94,0%) чули про плани уряду з 1 січня 2017 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 грн в місяць. Відносна більшість опитаних (44,1%) вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн на місяць не вплине на їх матеріальне становище. Третина респондентів (33,9%) очікують, що підвищення мінімальної зарплати вплине на їх матеріальне становище позитивно, а 13,1% – негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю.