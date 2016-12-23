Українці назвали головні успіхи та невдачі країни у 2016 році

Громадяни України задоволені перемогою Джамали, підвищенням мінімальної зарплати і незадоволені корупцією, курсом долара і тарифами.
Також серед успіхів року респонденти назвали ініціативу уряду щодо підвищення рівня мінімальної зарплати до 3200 грн, впровадження електронного декларування доходів чиновників, виступ збірної України на Олімпійських іграх в Бразилії, звільнення з російського полону Надії Савченко.
Відносно спішними респонденти вважають початок проведення процедур державних закупівель через електронну систему Prozorro, зниження акцизу на ввіз старих машин з-за кордону, підвищення боєздатності армії, запровадження механізму конкурсного відбору держслужбовців і вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.
Неоднозначні оцінки серед опитаних отримали реформа децентралізації влади, участь збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи, введення квот на україномовні пісні на радіо і процес декомунізації.
Невдачами респонденти вважають переговори з ЄС про надання Україні безвізового режиму, переговори щодо врегулювання ситуації в Донбасі та розслідування вбивств на Майдані.
Найбільш низькі оцінки за шкалою "успіх-невдача" отримали боротьба з корупцією, ситуація з тарифами на житлово-комунальні послуги, валютним курсом і з цінами на основні продовольчі товари та послуги.
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 8-18 грудня серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,2%.
За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці листопада майже всі українці (94,0%) чули про плани уряду з 1 січня 2017 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 грн в місяць. Відносна більшість опитаних (44,1%) вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн на місяць не вплине на їх матеріальне становище. Третина респондентів (33,9%) очікують, що підвищення мінімальної зарплати вплине на їх матеріальне становище позитивно, а 13,1% – негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю.DT.UA