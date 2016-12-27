Українці назвали 2016 рік кращим, ніж попередній

Українці вважають, 2016 рік, що минає був гарним для них, проте поганим для всієї країни.

Стало відомо, що українці думають про рік, що минає Андрій Товстиженко, ZN.UA

Половина(48%) оцінюють 2016 рік для себе і своїх сімей як частково вдалий, а частково важкий. Гарним і вдалим для себе і сім'ї рік, що минає вважають 14% жителів України, а важким і поганим – 35%, свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, 2016 рік в оцінках українців став краще попереднього, 2015 року: число позитивних оцінок збільшилася майже вдвічі, а негативних – скоротилося на 9%.

Також характерно для кожного з оцінюваних років, що українці набагато песимістичніше, ніж для себе і своєї сім'ї, оцінюють будь рік, що минає, для країни. Що стосується оцінки того, яким був 2016 рік для України, то дві третини українців (63%) оцінили його важким і поганим, чверть (27%) частково вдалим, частково поганим і 6% – хорошим і вдалим.

Research & Branding Group

У порівнянні з попереднім роком, 2016 рік для країни українці оцінили дещо краще: на 4% зросли позитивні оцінки, на 5% нейтральні, що в результаті дало 8% зменшення негативних оцінок.

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 10-20 грудня 2016 року серед 1803 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

За даними опитування дані опитування КМІС, у грудні 2016 року щасливими або скоріше щасливими почувалися 54% жителів України, 25% відчували себе частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або швидше нещасливими.