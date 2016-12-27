Українці назвали 2016 рік кращим, ніж попередній

Українці вважають, 2016 рік, що минає був гарним для них, проте поганим для всієї країни.
Як зазначають соціологи, 2016 рік в оцінках українців став краще попереднього, 2015 року: число позитивних оцінок збільшилася майже вдвічі, а негативних – скоротилося на 9%.
Також характерно для кожного з оцінюваних років, що українці набагато песимістичніше, ніж для себе і своєї сім'ї, оцінюють будь рік, що минає, для країни. Що стосується оцінки того, яким був 2016 рік для України, то дві третини українців (63%) оцінили його важким і поганим, чверть (27%) частково вдалим, частково поганим і 6% – хорошим і вдалим.
У порівнянні з попереднім роком, 2016 рік для країни українці оцінили дещо краще: на 4% зросли позитивні оцінки, на 5% нейтральні, що в результаті дало 8% зменшення негативних оцінок.
Дослідження проводилося компанією R&B в період з 10-20 грудня 2016 року серед 1803 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.
За даними опитування дані опитування КМІС, у грудні 2016 року щасливими або скоріше щасливими почувалися 54% жителів України, 25% відчували себе частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або швидше нещасливими.DT.UA