Українці найчастіше надсилали до апарату Ради запити про зарплати депутатів

Громадяни Україні поставили апарату парламенту 3682 питання здебільшого фінансового характеру.

Українців найбільше цікавили зарплати депутатів Василь Артюшенко, DT.UA

В апаратіУкраїни протягом 2016 року було зареєстровано 2243 запити на інформацію.

Як повідомляє прес-служба парламенту, відповідно до закону "Про доступ до публічної інформації" такі запити фіксуються в Єдиній базі обліку і контролю запитів на інформацію Верховної Ради.

В запитах було порушено 3682 питання.

Протягом 2016 року громадяни у запитах на публічну інформацію найчастіше просили надати відомості про розмір нарахованої заробітної плати з урахуванням усіх доплат, надбавок та винагород усіх народних депутатів восьмого скликання, голови Верховної Ради та його заступників.

Також українців цікавив список депутатів, яким здійснена виплата компенсації для оренди житла або винайму готельного номеру в 2016 році та скільки кожний з цих депутатів отримав коштів у вигляді компенсації на ці потреби.

Крім того, громадяни хотіли отримати список штатних помічників-консультантів народних депутатів усіх cкликань, копії протоколів і усіх стенограм засідань (в тому числі і виїзних) комітетів за 2016 рік, інформацію про відпустки народних депутатів за минулий рік та копії підтверджуючих документів щодо перебування їх у відпустках, про фінансові звіти Верховної Ради та її апарату за всі роки.

Окрім того, дописувачі цікавилися скільки на балансі Верховної Ради знаходиться службових квартир і чому до них не заселяють народних депутатів восьмого скликання, вартістю проїзду територією України та розміром виплачених народним обранцям витрат на закордонні відрядження та виконання депутатських повноважень.

Згідно з даними опитування КМІС, проведеного в грудні 2015 року, владні інститути (президент, уряд і Рада) викликають менше довіри у населення і мають дуже низький баланс довіри і недовіри. Зокрема баланс недовіри до Верховної Ради становить -72,4. Нижче – тільки в російських ЗМІ - -73,6.