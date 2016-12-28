Українці довіряють громадським організаціям і військовим, недовіряють – державним структурам

Владні структури в Україні за рівнем недовіри майже зрівнялися із засоби масової інформації Росії.

Українці довіряють Верховній Раді приблизно на стільки ж, як і комерційним банкам Василь Артюшенко, DT.UA

У 2016 році найбільшу довіру громадян України мали волонтерські організації - довіра переважала недовіру на 44%, свідчать дані

Загалом довіру громадян мають насамперед інституції, пов'язані з обороною країни: Збройні сили України (баланс довіри-недовіри становить +36%), добровольчі батальйони (+33%), Національна гвардія України (+28%), Державна прикордонна служба (+12%). Позитивний баланс довіри мають також церква (+30%), громадські організації (+8,5%), патрульна поліція (+5%), ЗМІ України (+4%).

Найвищим рівнем недовіри відзначаються засоби масової інформації Росії (-78%). Далі йдуть державний апарат України (-74%), суди (-72%), комерційні банки (-73%), Національний банк України (-65%), Верховна Рада (-69%), прокуратура (-67%), політичні партії (-67%).

Далі за рівнем недовіри йдуть: уряд України (-55%), президент України (-45%), поліція (-44%), обласні державні адміністрації (-34%), районні державні адміністрації (-28%), профспілки (-27%), Національне антикорупційне бюро (-29%), західні ЗМІ (-22%), служба безпеки України (-20%), уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) (-12%), органи місцевого самоврядування (-11%).

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", найбільшу недовіру громадяни України висловлюють до Валерії Гонтаревої (баланс довіри-недовіри становить -80%), Арсенія Яценюка (-72%), Арсена Авакова(-71%), Олександра Турчинова (-61%), Юрія Бойка (-60%).