Україна захищатиме незалежність дипломатичним шляхом, але й армія готова дати відсіч — Геращенко

За словами Геращенко, Україна нікому не дозволить "забути і замовчувати, інакше долю Криму і Донбасу повторять інші країни-сусіди, у РФ апетити великі".
"Чи знаємо ми, що робити з Росією? Ми будемо захищати нашу незалежність і суверенітет всіма доступними способами, в першу чергу, політико-дипломатичними, звичайно, але наша армія готова дати відсіч. Зараз - лютий 2017, а не 2014, наша армія і наша країна змінилися. Знає ЄС, США, світ, що робити з РФ? Це ключове питання", - написала Геращенко в Facebook.
Вона додала, що серед ключових меседжів президента України Петра Порошенка в Мюнхені – не тільки ситуація в Україні, але в першу чергу РФ як основний фактор небезпеки і дестабілізації, агресії і порушення міжнародного права на європейському континенті.
Геращенко також підкреслила, що Україна не дозволить нікому забути і замовчувати, інакше долю Криму і Донбасу повторять інші країни-сусіди, у РФ апетити великі".
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про безальтернативність Мінських угод по врегулюванню ситуації на сході України. У свою чергу, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.DT.UA