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Україна захищатиме незалежність дипломатичним шляхом, але й армія готова дати відсіч — Геращенко

18 лютого в 15:24

За словами Геращенко, Україна нікому не дозволить "забути і замовчувати, інакше долю Криму і Донбасу повторять інші країни-сусіди, у РФ апетити великі".

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Геращенко заявила про те, що Україна буде захищати суверенітет всіма доступними способами
Василь Артюшенко, DT.UA
Ключовим питанням для Європи і США залишаються кроки по відношенню до Росії, а Україна буде політико-дипломатичним шляхом захищати свій суверенітет і незалежність, заявила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

"Чи знаємо ми, що робити з Росією? Ми будемо захищати нашу незалежність і суверенітет всіма доступними способами, в першу чергу, політико-дипломатичними, звичайно, але наша армія готова дати відсіч. Зараз - лютий 2017, а не 2014, наша армія і наша країна змінилися. Знає ЄС, США, світ, що робити з РФ? Це ключове питання", - написала Геращенко в Facebook.

Вона додала, що серед ключових меседжів президента України Петра Порошенка в Мюнхені – не тільки ситуація в Україні, але в першу чергу РФ як основний фактор небезпеки і дестабілізації, агресії і порушення міжнародного права на європейському континенті.

Геращенко також підкреслила, що Україна не дозволить нікому забути і замовчувати, інакше долю Криму і Донбасу повторять інші країни-сусіди, у РФ апетити великі".

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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про безальтернативність Мінських угод по врегулюванню ситуації на сході України. У свою чергу, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна геращенко Росія Донбас США Крим Європа Порошенко Мюнхен
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