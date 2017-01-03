Україна вироблятиме американські автомати М16

Гвинтівка М16 знаходиться на озброєнні в 40 країнах світу.

Американські гвинтівки М16 будуть виробляти в Україні Википедия

В Україні будуть виготовлятися американські автоматичні гвинтівки М16, повідомив заступник генерального директора по авіабудуванню і виробництва "Укроборонпрому" Володимир Коробов.

"У нас є проект, в якому ми вже досить глибоко" - це виробництво гвинтівок М16 на території України. Ми починаємо цей проект і ми його будемо реалізовувати. Сподіваюся, що скоро перейдемо до практичної реалізації. На сьогодні ми підписуємо всі необхідні для цього документи", - сказав він, передає ЛІГА.net.

Коробов зазначив, що запуск подібного виробництва в подальшому дасть можливість переходу армії і промисловості на стандарти НАТО.

Гвинтівка М-16 складається на озброєнні в 40 країнах світу.

M16 (офіційне позначення — Rifle, Caliber 5.56 mm, M16) — американська автоматична гвинтівка калібру 5,56 мм, розроблена і прийнята на озброєння в 1960-х роках.

M16 і її варіанти до теперішнього часу залишаються основним озброєнням американської піхоти. Це одна з найбільш поширених моделей стрілецької зброї в світі було випущено більше восьми мільйонів примірників.

Нагадаємо, 9 грудня пройшли успішні випробування цифрової системи керування вогнем, встановленої на модернізованій версії БМП-1УМД "Мисливець".

"Мисливець" може використовуватися не тільки як засіб транспортування та вогневої підтримки підрозділів, але і як автономна бойова одиниця з дистанційним управлінням. Крім того, БМП оснащений німецьким двигуном, бойовим модулем з гарматно-ракетним озброєнням і комплексом зниження помітності.