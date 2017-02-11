Україна випробувала нові авіаційні ракети

Ракети призначені для ліквідації наземних цілей з ударних вертольотів і літаків.
Як повідомляв президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, ракети калібром 57-мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів і літаків.
"Під час успішних випробувань екіпаж вертольоту, який, до речі, оснащений новими двигунами, а також станцією оптико-електронного придушення "Адрос", влучив у задані цілі. Лише півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет", - повідомив президент.
У грудні 2016 року поблизу окупованого Криму пройшли навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися ракетні стрільби.
Детальніше про пуски ракет середньої дальності в акваторії Чорного моря читайте в матеріалі Валентина Бадрака "Зброя стримування. Чи потрібна вона Україні?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA