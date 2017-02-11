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Україна випробувала нові авіаційні ракети

11 лютого в 10:50

Ракети призначені для ліквідації наземних цілей з ударних вертольотів і літаків.

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Український вертоліт за півсекунди випустив блок з 20 ракет
Кадр/YouTube
"Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України.

Як повідомляв президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, ракети калібром 57-мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів і літаків.

"Під час успішних випробувань екіпаж вертольоту, який, до речі, оснащений новими двигунами, а також станцією оптико-електронного придушення "Адрос", влучив у задані цілі. Лише півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет", - повідомив президент.

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У грудні 2016 року поблизу окупованого Криму пройшли навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися ракетні стрільби.

Детальніше про пуски ракет середньої дальності в акваторії Чорного моря читайте в матеріалі Валентина Бадрака "Зброя стримування. Чи потрібна вона Україні?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги ракета вертоліт
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