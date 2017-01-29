Україна відзначає День пам'яті героїв Крут

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В цей день невелика група патріотично налаштованих студентів змогла зупинити насувається з Росії армію.

Меморіал пам'яті героїв Крут

В Україні відзначають 99-ту річницю бою під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року.

У той день під селищем Крути поблизу села Пам'ятне (130 кілометрів на північний-схід від Києва) чотирьохтисячна більшовицька армія Михайла Муравйова зіткнулася із загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва (близько трьох сотень осіб), що захищали УНР.

В ході кількагодинного бою бійці УНР завдали значної шкоди супротивнику (кілька сотень бійців), але багато з них також загинули. Їм не вдалося зупинити наступ більшовиків, але, розібравши залізничну колію, вони затримали його на кілька днів.

До Дня пам'яті героїв Крут у Києві відбудеться міський урок мужності, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"27 січня в 15:00 відбудеться міський урок мужності "Подвиг Героїв Крут як символ українського патріотизму", присвячений Дню пам'яті Героїв Крут", - наголошується в повідомленні.

Його учасниками стануть дитячі команди – учасники міських змагань з вогневої підготовки "Снайпер столиці", учнівська молодь Києва, методисти з викладання предмета "Захист Вітчизни" районних науково-методичних центрів.

Захід буде проходити в рамках співпраці з Національним історико-архітектурним музеєм "Київська фортеця", громадськими організаціями "Товариство сприяння Збройним силам України та Військово-Морського Флоту "Громадянський корпус "Азов", "Департамент військово-культурної антропології" за адресою: вул. Госпітальна, 24-А, Національний історико-архітектурний заповідник "Київська фортеця".