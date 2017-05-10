Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері

За словами глави РНБО, турецькі компанії готові інвестувати в українські оборонні підприємства.

Україна та Туреччина спільно вироблятимуть озброєння turchynov.com

Представникиу середу, 10 травня, підписали меморандум про співробітництво у сфері оборонної промисловості, передає прес-служба Ради національної безпеки та оборони.

Підписи під документом поставили генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов та керівник оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір після завершення переговорів секретаря РНБО України Олександра Турчинова з міністром національної оборони Туреччини Фікрі Ішиком.

"Укроборонпром" взяв участь у міжнародній виставці озброєнь IDEF 2017 в Стамбулі.

За словами Турчинова, сторони встигнуть почати кілька спільних проектів в оборонній сфері до візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва.

Секретар РНБО також повідомив, що представники України та Туреччини обговорили інтенсифікацію співпраці в авіаційній та ракетно-космічній галузях, створенні нових видів озброєння та спеціальної техніки, і що турецькі компанії готові інвестувати в українські оборонні підприємства.

Нагадаємо, у жовтні минулого року компанія "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром" і турецька компанія Havelsan Hava Elektronik Sanayi підписали угоду про співпрацю для виробництва пасивної радіолокаційної станції на потужностях підприємств "Укроборонпрому".

У березні 2016 року під час візиту до Туреччини президента Петра Порошенка Київ і Анкара домовилися поглиблювати стратегічне партнерство для забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.