Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері

За словами глави РНБО, турецькі компанії готові інвестувати в українські оборонні підприємства.
Підписи під документом поставили генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов та керівник оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір після завершення переговорів секретаря РНБО України Олександра Турчинова з міністром національної оборони Туреччини Фікрі Ішиком.
"Укроборонпром" взяв участь у міжнародній виставці озброєнь IDEF 2017 в Стамбулі.
За словами Турчинова, сторони встигнуть почати кілька спільних проектів в оборонній сфері до візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва.
Секретар РНБО також повідомив, що представники України та Туреччини обговорили інтенсифікацію співпраці в авіаційній та ракетно-космічній галузях, створенні нових видів озброєння та спеціальної техніки, і що турецькі компанії готові інвестувати в українські оборонні підприємства.
Нагадаємо, у жовтні минулого року компанія "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром" і турецька компанія Havelsan Hava Elektronik Sanayi підписали угоду про співпрацю для виробництва пасивної радіолокаційної станції на потужностях підприємств "Укроборонпрому".
У березні 2016 року під час візиту до Туреччини президента Петра Порошенка Київ і Анкара домовилися поглиблювати стратегічне партнерство для забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.DT.UA