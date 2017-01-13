Україна провела ракетні стрільби біля Криму

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ відпрацювали виконання бойових завдань в світлий і темний час доби.
У Херсонській області підрозділи Повітряних сил Збройних сил України провели оперативно-тактичної угруповання "Південь" провели тактико-спеціальні заняття, що включають ракетні стрільби, повідомила прес-служба Міністерства оборони України у п'ятницю, 13 січня.
Під час навчань підрозділи відпрацювали аерозольне маскування при зміні стартових позицій, приховане висунення в районі розгортання підрозділів ППО, а також спільний рух колони на велику відстань.
Бійці підрозділів, задіяних в навчаннях, відпрацювали виконанню бойових завдань у світлу і темну пору доби.
Тактико-спеціальні заняття проводилися з інтенсивним використанням імітаційних повітряних цілей.
Нагадаємо, 1-2 грудня поблизу окупованого Криму пройшли ракетні стрільби Повітряних сил ЗСУ.
30 листопада Міністерство закордонних справ України підтвердило оприлюднену DT.UA інформацію про погрози Кремля застосувати силу у разі проведення Збройними силами України ракетних навчань біля Криму.
Командування ЗСУ, у свою чергу, заявило, що має намір й надалі проводити навчання на півострові Ягорлицький Кут в Херсонській області на адінкордоні з анексованим Кримом.DT.UA