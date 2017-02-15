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Україна представила на аерокосмічній виставці в Індії свій новий безпілотник

15 лютого в 12:07

"Укроборонпром" представив українські літаки та БПЛА на виставці в індійському Банлагорі.

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Фото Facebook/Державний концерн "Укроборонпром"

Державне підприємство "Спецтехноекспорт", що входить до складу Держконцерну "Укроборонпром", презентувало на міжнародній аерокосмічній виставці "АероІндія - 2017" в індійському місті Бангалор новий український БПЛА Sparrow-LE.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", безпілотник, призначений для ведення повітряної розвідки, в Україні вже готується до дослідної експлуатації Збройними силами. В Індії комплекс презентували у видозміненій комплектації відповідно до вимог ВС Індії до даного класу повітряних апаратів. Зазначається, що українська розробка викликала в Індії інтерес, оскільки її характеристики навіть перевершують вимоги індійських партнерів.

Дивіться фото: Українські БПЛА вперше були представлені на виставці у Франції

"Укроборонпром" також презентував на виставці іншу продукцію українських авіаційних підприємств, зокрема – літаки ДП "Антонов".

Нагадаємо, в січні 2016 року секретар РНБО Олександр Турчинов сказав, що українські підприємства мають намір почати виробництво ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для Збройних сил України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Індія БПЛА
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