Україна представила на аерокосмічній виставці в Індії свій новий безпілотник

"Укроборонпром" представив українські літаки та БПЛА на виставці в індійському Банлагорі.

Державне підприємство "Спецтехноекспорт", що входить до складу Держконцерну "Укроборонпром", презентувало на міжнародній аерокосмічній виставці "АероІндія - 2017" в індійському місті Бангалор новий український БПЛА Sparrow-LE.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", безпілотник, призначений для ведення повітряної розвідки, в Україні вже готується до дослідної експлуатації Збройними силами. В Індії комплекс презентували у видозміненій комплектації відповідно до вимог ВС Індії до даного класу повітряних апаратів. Зазначається, що українська розробка викликала в Індії інтерес, оскільки її характеристики навіть перевершують вимоги індійських партнерів.

"Укроборонпром" також презентував на виставці іншу продукцію українських авіаційних підприємств, зокрема – літаки ДП "Антонов".

Нагадаємо, в січні 2016 року секретар РНБО Олександр Турчинов сказав, що українські підприємства мають намір почати виробництво ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для Збройних сил України.