Такі дії Кремля мали б звести дискусію в ЄС не в площину якогось полегшення санкцій, а посилення санкцій проти РФ, вважає Макеєв.

В МЗС повідомили, що Україна працюватиме над посиленням санкцій проти Росії через визнання “паспортів” “ДНР” та “ЛНР” meatbull / Depositphotos

Україна працюватиме із західними партнерами в напрямку посилення санкцій проти Росії через, які видають бойовики терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" жителям окупованої частини Донецької та Луганської областей, повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

"Президент чітко визначив, що такі деструктивні дії Кремля мали б звести дискусію в ЄС з нашими основними партнерами не в площину якогось полегшення санкцій, а посилення санкцій за таку агресивну політику Кремля. І ми будемо працювати з нашими головними партнерами з тим, щоб санкційний тиск на Росію як єдиний інструмент політичного впливу, щоб він зберігався та використовувався", - сказав Макеєв, передає УНІАН.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".