Україна працюватиме над посиленням санкцій проти Росії через визнання "паспортів" "ДНР" та "ЛНР"

Такі дії Кремля мали б звести дискусію в ЄС не в площину якогось полегшення санкцій, а посилення санкцій проти РФ, вважає Макеєв.
"Президент чітко визначив, що такі деструктивні дії Кремля мали б звести дискусію в ЄС з нашими основними партнерами не в площину якогось полегшення санкцій, а посилення санкцій за таку агресивну політику Кремля. І ми будемо працювати з нашими головними партнерами з тим, щоб санкційний тиск на Росію як єдиний інструмент політичного впливу, щоб він зберігався та використовувався", - сказав Макеєв, передає УНІАН.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".УНІАН