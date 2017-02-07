Україна повинна розраховувати лише на себе у конфлікті з РФ — Горбулін

Горбулін назвав кілька сценаріїв розвитку ситуації, які може намагатися реалізувати Кремль.

Директор НІСД заявив, що Україна повинна розраховувати на свої сили у конфлікті з РФ schlenger86 / Depositphotos

Україна повинна розраховувати на свої сили у конфлікті з Росією, оскільки Європа намагається уникнути протистояння, а, заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін.

Він також назвав кілька варіантів розвитку ситуації, які може намагатися реалізувати Кремль.

"Це може бути наступ збройних формувань з Донбасу, підтримуваних російськими військами з усіх можливих напрямків", - сказав Горбулін.

За його словами, це може бути "сценарій ультиматум" щодо федералізації і фактичної десуверенізації України.

"Сценарій: деградація – перетворення України в сіру зону, нічийну територію нестабільності та замороженого конфлікту, приреченою на поступову деградацію", - додав Горбулін.

Він також підкреслив, що який з цих сценаріїв буде реалізований, ніхто сьогодні не знає.

"Але повинні бути готові до будь-якого з них. Гібридна війна відкрила нам очі на реальність. Ми твердо дивимося на речі і навчилися за красивими словами бачити прагматичні інтереси сторін конфлікту", - зазначив Горбулін.

За словами Горбуліна, цивілізована Європа "намагається будь-якою ціною уникнути конфлікту і залишитися у своєму комфортному невіданні".

"Америка, схоже, на деякий час абстрагується від своїх амбіцій і зобов'язань і зосереджується на внутрішніх конфліктах. Тому головна наша ставка – це власні сили, наша рішучість і правда", - зазначив він.

Раніше в своїй статті для DT.UA Юлія Курнішова писала, що адміністрація Трампа стане для Києва складним партнером. За її словами, питання відносин з Україною в адміністрації Дональда Трампа може успадкувати віце-президент Майк Пенс, який мислить в дусі республіканського мейнстріму і дотримується жорсткої позиції у відносинах з РФ. Тим не менш, в українсько-американських відносинах виникнуть складнощі, пов'язані із зовнішньополітичними поглядами Трампа.

Як пише в своїй статті для DT.UA директор Національного інституту стратегічних досліджень, радник президента України Володимир Горбулін, новий президент США Дональд Трамп, судячи з усього, не має масштабної і довгострокової стратегії розвитку американської зовнішньої політики.