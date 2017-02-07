Україна повинна розраховувати лише на себе у конфлікті з РФ — Горбулін

Горбулін назвав кілька сценаріїв розвитку ситуації, які може намагатися реалізувати Кремль.
Він також назвав кілька варіантів розвитку ситуації, які може намагатися реалізувати Кремль.
"Це може бути наступ збройних формувань з Донбасу, підтримуваних російськими військами з усіх можливих напрямків", - сказав Горбулін.
За його словами, це може бути "сценарій ультиматум" щодо федералізації і фактичної десуверенізації України.
"Сценарій: деградація – перетворення України в сіру зону, нічийну територію нестабільності та замороженого конфлікту, приреченою на поступову деградацію", - додав Горбулін.
Він також підкреслив, що який з цих сценаріїв буде реалізований, ніхто сьогодні не знає.
"Але повинні бути готові до будь-якого з них. Гібридна війна відкрила нам очі на реальність. Ми твердо дивимося на речі і навчилися за красивими словами бачити прагматичні інтереси сторін конфлікту", - зазначив Горбулін.
За словами Горбуліна, цивілізована Європа "намагається будь-якою ціною уникнути конфлікту і залишитися у своєму комфортному невіданні".
"Америка, схоже, на деякий час абстрагується від своїх амбіцій і зобов'язань і зосереджується на внутрішніх конфліктах. Тому головна наша ставка – це власні сили, наша рішучість і правда", - зазначив він.
Раніше в своїй статті для DT.UA Юлія Курнішова писала, що адміністрація Трампа стане для Києва складним партнером. За її словами, питання відносин з Україною в адміністрації Дональда Трампа може успадкувати віце-президент Майк Пенс, який мислить в дусі республіканського мейнстріму і дотримується жорсткої позиції у відносинах з РФ. Тим не менш, в українсько-американських відносинах виникнуть складнощі, пов'язані із зовнішньополітичними поглядами Трампа.
Як пише в своїй статті для DT.UA директор Національного інституту стратегічних досліджень, радник президента України Володимир Горбулін, новий президент США Дональд Трамп, судячи з усього, не має масштабної і довгострокової стратегії розвитку американської зовнішньої політики.Інтерфакс-Україна