Україна попросить ОБСЄ встановити додаткові камери в зоні АТО

Розшифровка даних з камер відеоспостереження дозволить українській стороні під час переговорів по врегулюванню ситуації у Донбасі оперувати конкретними фактами порушень з боку сепаратистів.

Георгій Тука має намір звернутися до ОБСЄ з проханням встановити додаткові камери в зоні АТО Сайт президента України

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука подякував представникам ОБСЄ за допомогу у встановленні камер відеоспостереження в зоні АТО і надання даних, зафіксованих цими камерами.

"Не так давно співробітники ОБСЄ надали нам географічну карту сектора "М", на якій нанесені зони спостереження відеокамери. Не секрет, що камера встановлена, щоб ОБСЄ могла реально фіксувати факти обстрілів з боку окупантів. Саме фіксувати, а не "і так всі знають"", - написав на своїй сторінці в Facebook Тука.

За словами міністра, військові уважно проаналізували дані цієї камери і надали міністерству відповідну інформацію.

"По-перше, хочу подякувати нашим фахівцям! Чесно, не очікував такої деталізації. Молодці! По-друге, тепер у переговорах з ОБСЄ ми будемо мати можливість спиратися на об'єктивні факти і пропонувати встановлення додаткового обладнання заради отримання об'єктивної неупередженої інформації", - додав він.

Також Тука повідомив про те, що не може оприлюднити дані, отримані від ЗСУ, але підкреслив, що "хлопці заслуговують на подяку".

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".