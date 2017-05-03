Україна піднялася на 24 місце у рейтингу відкритості державних даних

За рік Україна піднялася на 30 позицій.
Відзначив успіх України і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який стверджує, що це є підтвердженням відкритості функціонування уряду.
Перше місце в рейтингу займають Австралія та Тайвань, тоді як замикають список М'янма і Барбадос.піднялася до 102 місця в рейтингу свободи преси міжнародної організації "Репортери без кордонів".
Раніше повідомлялося, що згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму, Україна знаходиться на 127 місці з 136 країн за рівнем безпеки.DT.UA