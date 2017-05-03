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Україна піднялася на 24 місце у рейтингу відкритості державних даних

3 травня в 10:06

За рік Україна піднялася на 30 позицій.

Зашифрованные данные информация
Україна вийшла на 24 місце з 94 в рейтингу відкритості держданих
radiusgroup.ru
Україна піднялася на 24 місце за рівнем відкритості державних даних, на 30 позицій поліпшивши свій показник за минулий рік. Індекс відкритості державних даних в Україні становив 49%, а найкращими сферами в рейтингу виявилися прозорість державного бюджету і процедури реєстрації бізнесу, повідомляється в дослідженні Global Open Data Index.

Відзначив успіх України і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який стверджує, що це є підтвердженням відкритості функціонування уряду.

Перше місце в рейтингу займають Австралія та Тайвань, тоді як замикають список М'янма і Барбадос.

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Нагадаємо, що Україна піднялася до 102 місця в рейтингу свободи преси міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Раніше повідомлялося, що згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму, Україна знаходиться на 127 місці з 136 країн за рівнем безпеки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна рейтинг прозорість індекс Гройсман
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