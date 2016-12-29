Україна передала бойовикам ОРДЛО 15 засуджених для розблокування звільнення заручників

Серед звільнених – шість жінок і літні люди.

При передачі 15 звільнених злочинців були присутні матері та дружини українських заручників Ірина Геращенко/Facebook

Українська сторона в односторонньому порядку, засуджених за злочини проти територіальної цілісності та державного суверенітету України.

Як повідомила перший віце-спікер, представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко, серед звільнених – шість жінок, люди похилого віку та особи з проблемами зі здоров'ям.

"Це жест доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят, і ми розраховуємо на гуманізм і милосердя іншої сторони. При передачі 15 осіб були присутні матері та дружини українських заручників, священики, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО з проханням звільнити хлопців, проявити милосердя", – написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.