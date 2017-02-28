Україна хоче купити старі кораблі країн НАТО

Переговори ведуться про мінно-тральний комплекс та кораблі прибережної зони.
"Групи виїжджали. Одна група офіцерів ВМС повернулася, не можу називати країни, бо не маю права, повернулися з-за кордону, де позитивно розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу, тобто країни-партнери, ті які нам зараз надають допомогу, це питання розглядають як перспективне", – сказав в ефірі "5 каналу" Воронченко.
За його словами, закупівля цих кораблів вирішила б питання комплектації флоту бойовими одиницями.
"Україна – транзитна держава, і ми повинні як ВМС забезпечити мирне плавання всіх судів по Чорному морю. І одним тральщиком, тим, який ми забрали, "Генічеськ", ми не зможемо вирішити весь цей спектр роботи. Було розглянуто декілька варіантів, ми прийняли рішення, що за той ресурс, який у нас, є ми будемо здатні придбати собі мінно-тральний комплекс. Теж саме опрацьовується з придбання кораблів прибережної зони", – додав він.
Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ВМС України Ігор Воронченко повідомив, що кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в окупованому Росією Криму, розбирають на запчастини і їх використовують як донорів комплектуючих для кораблів російського Чорноморського флоту.
До анексії Криму Україна мала 26 бойових кораблів та катерів 18 різних типів. На сьогоднішній день залишилося 10 надводних кораблів і 33 судна забезпечення.