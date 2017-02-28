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Україна хоче купити старі кораблі країн НАТО

28 лютого в 11:35

Переговори ведуться про мінно-тральний комплекс та кораблі прибережної зони.

ВМС флот Украины
Україна веде переговори про закупівлю старих кораблів НАТО
dumskaya.net
Західні країни, де кораблі виводяться з активного складу, можуть передати за схемами оплати ті кораблі, які за віком цілком влаштують Україну, повідомив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

"Групи виїжджали. Одна група офіцерів ВМС повернулася, не можу називати країни, бо не маю права, повернулися з-за кордону, де позитивно розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу, тобто країни-партнери, ті які нам зараз надають допомогу, це питання розглядають як перспективне", – сказав в ефірі "5 каналу" Воронченко.

За його словами, закупівля цих кораблів вирішила б питання комплектації флоту бойовими одиницями.

"Україна – транзитна держава, і ми повинні як ВМС забезпечити мирне плавання всіх судів по Чорному морю. І одним тральщиком, тим, який ми забрали, "Генічеськ", ми не зможемо вирішити весь цей спектр роботи. Було розглянуто декілька варіантів, ми прийняли рішення, що за той ресурс, який у нас, є ми будемо здатні придбати собі мінно-тральний комплекс. Теж саме опрацьовується з придбання кораблів прибережної зони", – додав він.

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Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ВМС України Ігор Воронченко повідомив, що кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в окупованому Росією Криму, розбирають на запчастини і їх використовують як донорів комплектуючих для кораблів російського Чорноморського флоту.

До анексії Криму Україна мала 26 бойових кораблів та катерів 18 різних типів. На сьогоднішній день залишилося 10 надводних кораблів і 33 судна забезпечення.

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Теги ВМС флот
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