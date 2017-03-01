Україна долучить факт "націоналізації" підприємств в ОРДЛО до позовів проти РФ - Петренко

Державі-агресору доведеться відповісти за власні дії на сході України, в тому числі у майновий спосіб.

Глава Мін'юсту розповів про наслідки "націоналізації" в ОРДЛО для Росії Прес-служба Кабміну України

Факти так званої "" терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР" українських підприємств, будуть долучені до матеріалів міжнародних позовів України проти Російської Федерації, повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми розуміємо, що владою "Л-ДНР" керують з Москви. Їхні заяви - це озвучення позиції офіційної Москви, як держави-агресора, щодо тих чи інших дій", – повідомив міністр.

Петренко підкреслив той факт, що Росії доведеться нести відповідальність за власні дії згідно з нормами міжнародного права.

"Ми будемо всі ці факти включати в наші міжнародні позови, і це буде предметом міжнародних судових рішень. Росія буде нести за це відповідальність, в тому числі і майнову", – резюмував він.

27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули "ультиматум" офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. "На підприємствах з українською юрисдикцією в "ДНР" з нуля годин 1 березня вводиться зовнішнє державне управління", - повідомило джерело в "раді міністрів" самопроголошеної республіки. У "ЛНР" цю інформацію підтвердили. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.